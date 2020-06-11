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شكرا لقرائتكم خبر عن إحسان الفقيه.. بوق قطر وأردوغان الداعم لتنظيم داعش الإرهابي والان مع التفاصيل
الخميس 11 يونيو 2020
إحسان الفقيه لمن لا يعرفها هي كاتبة أردنية تمدح ليل نهار نظام أردوغان القمعي في تركيا، حتى وصل تأييدها لممارساته ضد الأتراك بأن تقول "هذا هو أخي أردوغان"، كما كتبت في 23 مايو/أيار 2014 قصيدة مديح في الإسرائيلي عزمي بشارة، بوق تنظيم الحمدين الإرهابي، أنهتها بقولها "هذا هو ابن عمي عزمي بشارة".
وتحتفظ الكاتبة المقيمة بإسطنبول في سجلّها الصحفي، بـ4 قصائد نثر استخدمت فيها بعضا مما تعلمته في دورة التدريب المكثفة التي خضعت لها في قناة الجزيرة القطرية، بينها قصيدة "هل تعلم" حيث ذكرت فيها أرقاما وأوصافا دعائية لإرهاب قطر بلغ عددها حوالي 25 وصفة.
إحسان الفقيه، من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي وتسخّر قلمها في الهجوم على الأنظمة العربية والدفاع عن أجندة التنظيمات الإرهابية، تعصبت لرواية الإرهابيين وأفكارهم المتطرفة وتطاولت على دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد تصريحات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، حول هجوم نيوزيلندا الإرهابي، والتي أصابت قلب الحقيقة، بمخاطر الإسلاموفوبيا.
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