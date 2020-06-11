شكرا لقرائتكم خبر عن الانتقالي يصدر قرارا بتعيين مديرا لمديرية الحبيلين بلحج والان مع التفاصيل

الخميس 11 يونيو 2020 أصدر اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، رئيس الإدارة الذاتية للجنوب، أمس الأربعاء، القرار رقم 10 لسنة 2020.

وقضت مادته الأولى بتعيين الأخ منير فضل عبدالله علي مديراً عاماً لمديرية الحبيلين بمحافظة لحج. Advertisements وقضت المادة الثانية من القرار بالعمل به من تاريخ صدوره وإلغاء أي تعيين سابق

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