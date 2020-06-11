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الانتقالي يصدر قرارا بتعيين مديرا لمديرية الحبيلين بلحج

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 11 يونيو 2020

أصدر اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، رئيس الإدارة الذاتية للجنوب، أمس الأربعاء، القرار رقم 10 لسنة 2020.

 

 وقضت مادته الأولى بتعيين الأخ منير فضل عبدالله علي مديراً عاماً لمديرية الحبيلين بمحافظة لحج.

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وقضت المادة الثانية من القرار بالعمل به من تاريخ صدوره وإلغاء أي تعيين سابق

 

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