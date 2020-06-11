شكرا لقرائتكم خبر عن المشوح للفقيه: نائحة وأداة بيد أردوغان والتنظيمات الإرهابية والان مع التفاصيل

الخميس 11 يونيو 2020 هاجمت الإعلامية السعودية هيلة المشوح، في وقت سابق، القيادية الإخوانية إحسان الفقيه.

وتعمل الفقيه ككاتبة وصحفية في وكالة الأناضول التركية، كمكافأة لها على دعمها المستمر للإخوان وتنظيمات إرهابية. وكتبت المشوح عبر تغريدة لها على "تويتر": السعوديون هم من طردوك من إعلامهم ووطنهم يا أداة اردوغان ومخرجات فكر البغدادي والزرقاوي ويا نائحة الإخوان والدواعش". Advertisements وأضافت:" نعم السعوديون أمام وطنهم يسحقون كل إخونجي متلون ويضعونه في مكانه الحقيقي كما يفعلون معك بالضبط". وجاءت هذه التغريدة بعد هجوم مدفوع للفقيه على المملكة العربية السعودية.

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