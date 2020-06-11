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شكرا لقرائتكم خبر عن الكاتبة إحسان الفقيه.. بوق الدوحة وأنقرة الداعم للإرهاب والان مع التفاصيل
الخميس 11 يونيو 2020
لطالما رددت الإخونجية إحسان الفقيه التي دعمت تنظيم داعش الإرهابي أفكار جماعة الإخوان الإرهابية الداعمة للسلطنة العثمانية، وكافة أشكال التطرف والإرهاب في المنطقة والعالم، حتى باتت بوقا للنظام القطري ونظام أردوغان وشريكهما في دعم الإرهاب، مثلها كمثل قناة الجزيرة التي تنشر الكذب ليل نهار.
وإحسان الفقيه هي كاتبة أردنية تمدح ليل نهار نظام أردوغان القمعي في تركيا، حتى وصل تأييدها لممارساته ضد الأتراك بأن تقول "هذا هو أخي أردوغان"، كما كتبت في 23 مايو/أيار 2014 قصيدة مديح في الإسرائيلي عزمي بشارة، بوق تنظيم الحمدين الإرهابي، أنهتها بقولها "هذا هو ابن عمي عزمي بشارة".
الكاتبة المقيمة بإسطنبول تحتفظ في سجلّها الصحفي، بـ4 قصائد نثر استخدمت فيها بعضا مما تعلمته في دورة التدريب المكثفة التي خضعت لها في قناة الجزيرة القطرية، بينها قصيدة "هل تعلم" حيث ذكرت فيها أرقاما وأوصافا دعائية لإرهاب قطر بلغ عددها حوالي 25 وصفة.
وتعد إحسان الفقيه، من أبرز عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي والمدافعين عنه، حيث تسخّر قلمها في الهجوم على الأنظمة العربية والدفاع عن أجندة التنظيمات الإرهابية، تعصبت لرواية الإرهابيين وأفكارهم المتطرفة وتطاولت على دولة الإمارات العربية المتحدة
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