الخميس 11 يونيو 2020

وجد الإخوان وحلفائهم في الدوحة في قلم الكاتبة الأردنية إحسان الفقيه ضالتهم المنشودة للهجوم على الدول العربية المقاطعة لقطر.



وحرصت الفقيه دوما على الدفاع عن أدبيات الإخوان المتطرفة، حتى تم توظيفها بوكالة الأناضول التركية إحسان الفقيه.

الكاتبة الأردنية الجنسية، الفلسطينية الأصول، لم تكتفِ بالتنكر من فلسطينيتها، بل باعت نفسها بريالات قليلة لتحقيق أهداف أسيادها الذين يمولونها.

لقد أنزرت نسفها للدفاع عن أهدافهم ومهاجمة من يخالفهم، ومنفذة أجندتهم، ومحاولة تشويه كل من يفضح حقيقتهم.

ومع ذلك، فقد بدأت رحلتها الكتابية في الدفاع عن تنظيم داعش، بعد أن سيطر على معظم مدن العراق وسوريا.

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وجد الإخوان وحلفائهم في الدوحة في قلم الكاتبة الأردنية إحسان الفقيه ضالتهم المنشودة للهجوم على الدول العربية المقاطعة لقطر.

وحرصت الفقيه دوما على الدفاع عن أدبيات الإخوان المتطرفة، حتى تم توظيفها بوكالة الأناضول التركية إحسان الفقيه.

الكاتبة الأردنية الجنسية، الفلسطينية الأصول، لم تكتفِ بالتنكر من فلسطينيتها، بل باعت نفسها بريالات قليلة لتحقيق أهداف أسيادها الذين يمولونها.

لقد أنزرت نسفها للدفاع عن أهدافهم ومهاجمة من يخالفهم، ومنفذة أجندتهم، ومحاولة تشويه كل من يفضح حقيقتهم.

ومع ذلك، فقد بدأت رحلتها الكتابية في الدفاع عن تنظيم داعش، بعد أن سيطر على معظم مدن العراق وسوريا.