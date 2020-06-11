الخميس 11 يونيو 2020

منصة شباب وعي أول مؤسسة من حضرموت تستضيف سفراء

Advertisements

تقوم المجموعات التسعة" لمناصرة دعوة المبعوث الأممي لليمن وقف الحرب و مكافحة كوفيد-19، بتنفيذ منصة شباب وعي بعمل جلسات نقاشية و حوارية مع عدد من السفراء: سعادة السفيرة/ كارولا مولر.

سفيرة جمهورية المانيا الاتحادية لدى اليمن بعنوان "دور الشباب والمرأة في استكمال العملية السياسية الهادفة لتحقيق سلام شامل ومستدام في اليمن" الأحد الموافق ٢٠٢٠.٦.١٤ الساعة ١:٠٠ ظهرًا، ,سعادة السفير / مايكل أرون سفير المملكة المتحدة لدى اليمن بعنوان "اشراك المرأة والشباب في جهود بناء السلام والحفاظ عليه" الإثنين ٢٠٢٠.٦.١٥ الساعة ٤:٠٠ عصرًا سعادة السفير/ هانز جروندبرج سفير الاتحاد الاوربي لدى اليمن بعنوان "اشراك المرأة والشباب في جهود بناء السلام والحفاظ عليه في اليمن" الخميس ٢٠٢٠.٦.١٨ الساعة ١:٣٠ ظهرًا.