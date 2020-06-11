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 منصة شباب وعي أول مؤسسة من حضرموت تستضيف سفراء

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الخميس 11 يونيو 2020

 منصة شباب وعي أول مؤسسة من حضرموت تستضيف سفراء

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 تقوم المجموعات التسعة" لمناصرة دعوة المبعوث الأممي لليمن وقف الحرب و مكافحة كوفيد-19، بتنفيذ منصة شباب وعي بعمل جلسات نقاشية و حوارية مع عدد من السفراءسعادة السفيرة/ كارولا مولر.

 

سفيرة جمهورية المانيا الاتحادية لدى اليمن بعنوان "دور الشباب والمرأة في استكمال العملية السياسية الهادفة لتحقيق سلام شامل ومستدام في اليمنالأحد الموافق ٢٠٢٠.٦.١٤ الساعة ١:٠٠ ظهرًا، ,سعادة السفير / مايكل أرون سفير المملكة المتحدة لدى اليمن بعنوان "اشراك المرأة والشباب في جهود بناء السلام والحفاظ عليهالإثنين ٢٠٢٠.٦.١٥ الساعة ٤:٠٠ عصرًا سعادة السفير/ هانز جروندبرج سفير الاتحاد الاوربي لدى اليمن بعنوان "اشراك المرأة والشباب في جهود بناء السلام والحفاظ عليه في اليمنالخميس ٢٠٢٠.٦.١٨ الساعة ١:٣٠ ظهرًا.

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