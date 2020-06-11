شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى حوثيون بقصف للتحالف في مجزر بمأرب والان مع التفاصيل

الخميس 11 يونيو 2020 شنت مقاتلات التحالف العربي، يوم الخميس، 11/حزيران/2020، سلسلة غارات جوية على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

Advertisements وقال مصادر محلي إن المقاتلات الحربية شنت 10 غارات على مواقع وتجمعات للحوثيين في منطقة صلب ومثلث الجوف بمديرية مجزر في المحافظة. وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية

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