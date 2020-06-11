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شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى حوثيون بقصف للتحالف في مجزر بمأرب والان مع التفاصيل
الخميس 11 يونيو 2020
شنت مقاتلات التحالف العربي، يوم الخميس، 11/حزيران/2020، سلسلة غارات جوية على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.
وقال مصادر محلي إن المقاتلات الحربية شنت 10 غارات على مواقع وتجمعات للحوثيين في منطقة صلب ومثلث الجوف بمديرية مجزر في المحافظة.
وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية
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