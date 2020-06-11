بعد إندونيسيا.. دولة آسيوية جديدة تقرر تعليق حج مواطنيها بسبب «كورونا»

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت دولة ماليزيا اليوم الخميس تعليق حج مواطنيها لهذا العام، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا.

وقال وزير الشئون الإسلامية فى ماليزيا، الدكتور ذو الكفلي البكري وفقاً لـ”رويترز”: إن بلاده قررت عدم إرسال مواطنيها لأداء شعائر فريضة الحج هذا العام للحد من انتشار فيروس كورونا.

وثمن وزير الشؤون الإسلامية في ماليزيا، دور المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ” كوفيد 19″.

يشار إلى أن دولة إندونيسيا أعلنت في وقت سابق، تعليق حج مواطنيها لهذا العام بسبب استمرار القيود على السفر وانتشار فيروس كورونا.