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بعد إندونيسيا.. دولة آسيوية جديدة تقرر تعليق حج مواطنيها بسبب «كورونا»

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هاشم هاشم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إندونيسيا.. دولة آسيوية جديدة تقرر تعليق حج مواطنيها بسبب «» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت دولة ماليزيا اليوم الخميس تعليق حج مواطنيها لهذا العام، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا.

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وقال وزير الشئون الإسلامية فى ماليزيا، الدكتور ذو الكفلي البكري وفقاً لـ”رويترز”: إن بلاده قررت عدم إرسال مواطنيها لأداء شعائر فريضة الحج هذا العام للحد من انتشار فيروس كورونا.

وثمن وزير الشؤون الإسلامية في ماليزيا، دور المملكة في مواجهة ” كوفيد 19″.

يشار إلى أن دولة إندونيسيا أعلنت في وقت سابق، تعليق حج مواطنيها لهذا العام بسبب استمرار القيود على السفر وانتشار فيروس كورونا.

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