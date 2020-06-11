شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إندونيسيا.. دولة آسيوية جديدة تقرر تعليق حج مواطنيها بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلنت دولة ماليزيا اليوم الخميس تعليق حج مواطنيها لهذا العام، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا.
وقال وزير الشئون الإسلامية فى ماليزيا، الدكتور ذو الكفلي البكري وفقاً لـ”رويترز”: إن بلاده قررت عدم إرسال مواطنيها لأداء شعائر فريضة الحج هذا العام للحد من انتشار فيروس كورونا.
وثمن وزير الشؤون الإسلامية في ماليزيا، دور المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ” كوفيد 19″.
يشار إلى أن دولة إندونيسيا أعلنت في وقت سابق، تعليق حج مواطنيها لهذا العام بسبب استمرار القيود على السفر وانتشار فيروس كورونا.
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