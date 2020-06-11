شكرا لقرائتكم خبر عن 10 دول طلبته.. روسيا تطرح دواء "أفيفافير" لعلاج كورونا والان نبدء بالتفاصيل

طرحت روسيا اليوم الخميس دواء حصل على الموافقة لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد مع تجاوز حالات الإصابة بالفيروس في البلاد نصف مليون حالة.

وقال صندوق الثروة السيادية الروسي الذي دعم التجارب على إن الشحنات الأولى من الدواء المضاد للفيروسات والذي يحمل اسم أفيفافير وصلت لبعض المستشفيات والعيادات في أنحاء البلاد.

وأقرت وزارة الصحة استخدام الدواء بموجب عملية خاصة سريعة بينما ما زالت التجارب السريرية، التي تجرى لفترة أقصر وبأعداد أقل من المتبع في دول أخرى، جارية.

وليس هناك حتى الآن لقاح لمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ولم تظهر تجارب عدة أدوية على البشر فاعليتها بعد.

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وقال كيريل ديميتريف رئيس الصندوق السيادي لرويترز الأسبوع الماضي إن هناك خططا لانتاج ما يكفي من العقار لعلاج 60 ألف مريض شهريا.

وقال اليوم الخميس إن أكثر من عشر دول طلبت إمدادات من الدواء.

وأضاف أن المفاوضات جارية لتوريد الدواء لجميع الأقاليم الروسية تقريبا وأن سبعة من أقاليم البلاد التي تتجاوز 80 إقليما تلقت الشحنات الأولى اليوم.