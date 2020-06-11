شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تمنع مواطنيها من الحج بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال ذو الكفل محمد البكري وزير الشؤون الدينية إن ماليزيا قررت منع مواطنيها من القيام برحلة الحج بسبب مخاطر مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس وعدم وجود لقاح للوقاية منه.
وقال في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون الماليزي "أرجو أن يتحلى الحجاج بالصبر ويتقبلوا القرار". وترسل ماليزيا كل عام عشرات الآلاف من الحجاج إلى السعودية.
وفي بيان منفصل قال مجلس الحج، الذي يدير خطط الادخار للراغبين في الحج، إن القرار سيؤثر على حوالي 31600 شخص وقع عليهم الاختيار لأداء الفريضة هذا العام.
وقد أعلنت ماليزيا اكتشاف 8369 حالة إصابة بالفيروس و118 وفاة.
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