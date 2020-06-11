شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقلل حظر التجول ساعة وتعلن عودة الطيران والسياحة أول يوليو والان نبدء بالتفاصيل
وقال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، في مؤتمر صحفي لإعلان نتائج اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد اليوم ، إنه تقرر دراسة فتح دور العبادة اعتبارا من أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة وطبقا لمدى اتباع المواطنين الإجراءات الصحية وتقييم الموقف أولا بأول.
وأضاف أنه تقرر استمرار غلق المتنزهات والشواطئ العامة لنهاية الشهر الحالي.
وأعلن هيكل تمديد تطبيق حظر التجوال لمدة أسبوعين ، قائلا إن تطبيق الحظر سيكون من 8 مساء إلى 4 صباحا اعتبارا من الأحد القادم.
وعقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا اليوم اجتماعا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تقلل حظر التجول ساعة وتعلن عودة الطيران والسياحة أول يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.