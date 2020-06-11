شكرا لقرائتكم خبر عن 609 إصابات جديدة بكورونا و4 وفيات في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل 609 إصابات جديدة بمرض (كوفيد - 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 34432 حالة في حين تم تسجيل أربع حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 279.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.