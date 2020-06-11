شكرا لقرائتكم خبر عن 479 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات اليوم الخميس تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 286 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 479 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 40986 حالات.

ولفتت إلى أن1217 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى .25234

وأعلنت الوزارة إجراء أكثر من 45 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.