أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، الخميس، إلغاء الموافقات الممنوحة سابقاً لاستغلال الأراضي المعروضة استثمارياً في حال عدم استغلالها حتى الآن. يتبع...



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كانت هذه تفاصيل خبر محافظ النجف: إلغاء الموافقات الممنوحة لاستغلال الأراضي المعروضة استثمارياً بهذه الحالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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