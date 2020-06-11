محافظ النجف: إلغاء الموافقات الممنوحة لاستغلال الأراضي المعروضة استثمارياً بهذه الحالة

أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، الخميس، إلغاء الموافقات الممنوحة سابقاً لاستغلال الأراضي المعروضة استثمارياً في حال عدم استغلالها حتى الآن.
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