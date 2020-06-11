إنقاذ امرأة حاولت إلقاء نفسها في شط الكوفة

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المفارز التابعة للشرطة النهرية تمكنت من انقاذ امرأة حاولت الانتحار بالقاء نفسها وسط النهر".

وأضافت، أن "المفرزة أجرت لها الإسعافات الأولية ونقلتها فوراً للمستشفى بسبب سوء حالتها الصحية".

