استنكر ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي، اليوم الخميس، القرار الحكومي "المجحف" الذي طال رواتب المتقاعدين، متسائلاً "ألم تجد الحكومة المؤقتة غير هذه الشريحة المتفانية الكادحة لتبدأ بها اصلاحاتها المزعومة . ؟
وشدد الائتلاف على ضرورة ان "تلتفت الحكومة -المؤقتة- الى تعظيم موارد الدولة ودعم القطاع الخاص، فضلا عن مراقبة واردات الدولة ومحاربة الفساد والمفسدين"، موضحاً ان "استمرار السخط الشعبي العارم الذي تسببت به قد يعجل بسقوطها في اي لحظة" .
وفوجئ المتقاعدون العراقيون باستقطاعات مست مرتباتهم الشهرية امس الاربعاء، بعد قرار حكومي "صادم" لاح الشريحة الاكثر "فقرا" في البلاد كما توصف.
وصوّت مجلس النواب، امس الأربعاء، على قرار يرفض فيه الاستقطاع من رواتب الموظفين كافة او المتقاعدين.
كانت هذه تفاصيل خبر الوطنية: حكومة الكاظمي عجزت امام الفاسدين فتوجهت الى المتقاعدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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