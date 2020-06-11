الوطنية: حكومة الكاظمي عجزت امام الفاسدين فتوجهت الى المتقاعدين

جاء ذلك في بيان للائتلاف تلقت الخليج 365، نسخة منه، وأكد فيه ان "هذه الخطوة كشفت ضعف الحكومة وعجزها عن مواجهة الفاسدين، وتخليها عن وعودها بهذا الصدد" .

وشدد الائتلاف على ضرورة ان "تلتفت الحكومة -المؤقتة- الى تعظيم موارد الدولة ودعم القطاع الخاص، فضلا عن مراقبة واردات الدولة ومحاربة الفساد والمفسدين"، موضحاً ان "استمرار السخط الشعبي العارم الذي تسببت به قد يعجل بسقوطها في اي لحظة" .



وفوجئ المتقاعدون العراقيون باستقطاعات مست مرتباتهم الشهرية امس الاربعاء، بعد قرار حكومي "صادم" لاح الشريحة الاكثر "فقرا" في البلاد كما توصف.

وصوّت مجلس النواب، امس الأربعاء، على قرار يرفض فيه الاستقطاع من رواتب الموظفين كافة او المتقاعدين.

