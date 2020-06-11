بلد عربي يتصدر قائمة موسوعة غينيس بأكبر موزاييك

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حققت الناشطة الإجتماعية والبيئية كارولين شبطيني هدفها إذ كسرت الرقم القياسي في موسوعة "غينيس" وفازت بأكبر موزاييك على شكل هلال بخطوة بيئية واجتماعية وإنسانية جديدة عملت عليها في شهر رمضان الفضيل بعد شجرة الميلاد المجيد لتتوج "لبنان العيش المشترك في الأفعال كما في الأقوال".
وأضافت: "إن هذه اللوحة مؤلفة من 500 ألف سدادة بلاستيكية وتصل الى 94,196 متراً مكعبا وذلك على شكل هلال رمضاني".
وعبرت عن فرحتها لكسر مرة جديدة الرقم القياسي في غينيس وهذه المرة لليابان والفوز بلقب أكبر موزييك بالعالم وتتوج لبنان في العالمية وتعطيه صورته الجميلة الحقيقية.
ويُشار إلى أنّ أبعاد المبادرة تعدت موضوع الأرقام القياسية ووضع لبنان على لائحة التفوق بالإبداع لتصل الى الشق البيئي وأهمية الفرز من المصدر خصوصاً للمواد البلاستيكية من أجل الحد من نسبة التلوث في لبنان بمساعدة جمعية Green Community . وستعود هذه السدادات الى جمعية Kids First التي تعنى بالإهتمام بالأطفال الذين يحاربون السرطان وذلك لتأمين علاجاتهم.
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