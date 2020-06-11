بلد عربي يتصدر قائمة موسوعة غينيس بأكبر موزاييك

وكانت شبطيني قد قامت بمبادرة خلال شهر الميلاد المجيد وحققت حلماً، أوصل لبنان الى كسر الأرقام القياسية في موسوعة غينيس من خلال اكبر شجرة مؤلفة من نحو 130 ألف قنينة بلاستيكية، بالإضافة الى اهداف عدة منها البيئية والإنسانية والإجتماعية بالتعاون مع جمعية Green Community.

ويُشار إلى أنّ أبعاد المبادرة تعدت موضوع الأرقام القياسية ووضع لبنان على لائحة التفوق بالإبداع لتصل الى الشق البيئي وأهمية الفرز من المصدر خصوصاً للمواد البلاستيكية من أجل الحد من نسبة التلوث في لبنان بمساعدة جمعية Green Community . وستعود هذه السدادات الى جمعية Kids First التي تعنى بالإهتمام بالأطفال الذين يحاربون السرطان وذلك لتأمين علاجاتهم.