القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع مع وزير الدفاع الكندي هارجيت سيجان سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري المشترك بين البلدين.
كما بحث الجانبان، خلال اتصال هاتفي، سبل تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين بما يخدم مصالحهما المشتركة.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" وأهمية تنسيق العمل وتوحيد الجهود لاحتواء تداعياته.
وناقشا خلال الاتصال، عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وكان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي قد بحث، الأربعاء، مع نظيره الكندي فرانسوا فيليب شامباين العلاقات الثنائية وآخر تطورات فيروس كورونا.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على أهمية التعاون القائم بين البلدين في مواجهة أزمة جائحة كورونا، وضرورة تعزيز التنسيق والعمل الدولي المشترك من أجل تجاوز هذا التحدي.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات وكندا تبحثان التعاون الدفاعي والعسكري المشترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.