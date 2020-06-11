الإمارات وكندا تبحثان التعاون الدفاعي والعسكري المشترك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع مع وزير الدفاع الكندي هارجيت سيجان سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري المشترك بين البلدين.

كما بحث الجانبان، خلال اتصال هاتفي، سبل تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" وأهمية تنسيق العمل وتوحيد الجهود لاحتواء تداعياته.

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وناقشا خلال الاتصال، عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي قد بحث، الأربعاء، مع نظيره الكندي فرانسوا فيليب شامباين العلاقات الثنائية وآخر تطورات فيروس كورونا.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على أهمية التعاون القائم بين البلدين في مواجهة أزمة جائحة كورونا، وضرورة تعزيز التنسيق والعمل الدولي المشترك من أجل تجاوز هذا التحدي.