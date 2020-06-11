ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى سبعة ملايين و360 ألفا و906 حالات في مختلف أنحاء العالم حتى الساعة 0417 اليوم الخميس، بحسب التوقيت العالمي الموحد "يو.تي.سي"، طبقا للبيانات التي جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للانباء.
وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم إن الفيروس أدى إلى وفاة 416 ألف و201 شخص في مختلف أنحاء العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم لأكثر من 7.36 مليون والوفيات إلى 416201 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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