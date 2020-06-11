المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين فرنسا لمعاقبتها ناشطين مؤيدين لفلسطين دعوا إلى مقاطعة منتجات اسرائيلية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخميس فرنسا لانتهاكها حرية التعبير التي يتمتع بها ناشطون مؤيدون لفلسطين كانوا قد أدينوا في 2013 بسبب دعوتهم إلى مقاطعة منتجات مستوردة من اسرائيل.

وقالت الهيئة القضائية التابعة للاتحاد الأوروبي إنها "تلاحظ أن الأفعال والأقوال المنسوبة إلى أصحاب الشكوى تندرج في إطار التعبير السياسي والكفاحي وتتعلق بمسألة مرتبطة بالمصلحة العامة"، وتعتبر أن إدانتهم في 2013 من قبل محكمة الاستئناف في كولمار "لا تستند إلى دوافع واضحة كافية".