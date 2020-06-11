شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أكثر من 70 ألف وفاة بكورونا في أمريكا اللاتينية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تخطّت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في أمريكا اللاتينية مساء أمس الأربعاء عتبة الـ 70 ألف وفاة، وفقاً لتعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات رسمية.



وأكثر من نصف هذه الوفيات سجّلت في البرازيل، الدولة التي حصدت فيها جائحة كوفيد-19 أرواح حوالي 40 ألف شخص، بينهم 1274 مصاباً بالفيروس قضوا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

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