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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على سعر الدولار في السودان اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
واصل سعر الدولار ارتفاعه أمام الجنيه السوداني اليوم الخميس في السوق الموازية "غير الرسمية"، ليبلغ في المتوسط 144 جنيها مقابل 142 جنيها في ختام تعاملات أمس الأربعاء، وفق وسائل إعلام محلية.
وتأتي موجة الاربتفاعات المتلاحقة في سعر الدولار بسوق الصرف السودانية عقب عطلة امتدت لأسابيع في بنوك السودان ضمن الإجراءات الاحترازية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
ويتوقع خبراء المال والاستثمار في السوق السودانية، أن يصل سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني إلى 150 جنيها خلال الأيام القليلة المقبلة، نظرا لعودة النشاط الاقتصادي في ظل انحسار الفيروس عالميا.
وسجل سعر الدولار على شاشات التداول في بنك السودان المركزي 55 جنيها للشراء، و55.5 جنيه للبيع، وسط توقعات بزيادة جديدة في غضون أيام.
سجل سعر اليورو على شاشات البنوك السودانية 62.56 جنيه للشراء، و62.87 جنيه للبيع.
وسعر الجنيه الإسترليني سجل 70.07 جنيه للشراء، و70.42 جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودي في سوق الصرف السودانية اليوم الخميس، 14.66 جنيه للشراء، و14.73 جنيه للبيع.
وسعر الدرهم الإماراتي سجل على شاشات أغلب المصارف السودانية، 14.97 جنيه للشراء، و15.04 جنيه للبيع.
وسعر الدينار الكويتي فسجل 178.10 جنيه للشراء، و178.99 جنيه للبيع.
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