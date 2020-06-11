10 قتلى في هجوم جهادي في ساحل العاج على الحدود مع بوركينا فاسو

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أبيدجان: أسفر هجوم جهادي على قاعدة لقوات أمن ساحل العاج في شمال غرب هذا البلد المجاور لبوركينا فاسو عن سقوط "نحو عشرة قتلى"، حسبما أعلنت مصادر أمنية من البلدين.

وقال مصدر من ساحل العاج لوكالة فرانس برس "هناك عشرة قتلى". وتحدث مصدر آخر من البلد نفسه عن سقوط "12 قتيلا بينهم 11 عسكريا ودركي" إلى جانب "ستة جرحى ومفقودين اثنين"، بينما تحدث آخر عن "تسعة قتلى".

وتحدث مصدر بوركينابي أيضا عن "نحو عشرة ضحايا" في هذا الهجوم الأول في ساحل العاج منذ اعتداء غران بسام في 2016 (19 قتيلا).

