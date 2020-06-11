روسيا تتجاوز عتبة 500 ألف إصابة بفيروس كورونا

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موسكو: تجاوزت روسيا الخميس عتبة 500 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لكنها تواصل رغم ذلك العودة التدريجية الى الحياة الطبيعية مع انتهاء العزل في موسكو وبدء إعادة فتح الحدود.

وسجلت روسيا 8779 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية ليصل إجمالي الحالات الى 502 ألفا و436، وتبقى بذلك ثالث دولة أكثر تضررا بالوباء بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

أحصت السلطات 174 وفاة بالفيروس في الساعات الـ24 الماضية من أصل 6532 وفاة مسجلة رسميا. وتماثل الى الشفاء أكثر من 261 ألف شخص.

رفعت العاصمة موسكو، بؤرة وباء كوفيد-19 في البلاد، الثلاثاء اجراءات العزل التي فرضت على السكان في نهاية مارس مستندة الى أرقام مشجعة وتراجع الإصابات الجديدة. وأعيد فتح الحدود جزئيا أيضا وخصوصا أمام الروس الذين لديهم دوافع مهنية او عائلية.

يقول منتقدو الكرملين إن السلطات تسرع اجراءات رفع العزل قبل العرض العسكري الكبير المرتقب في 24 يونيو في موسكو في ذكرى النصر على النازية، وقبل الاستفتاء حول الإصلاح الدستوري الذي كان مقررا في نهاية ابريل لكن أرجئ الى 1 يوليو.

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وإذا كانت روسيا تتباهى بانها تمكنت من إعادة تنظيم نظامها الاستشفائي في الوقت المناسب لمحاربة الوباء واعتماد سياسة فحوصات مكثفة للكشف عن الفيروس لدى السكان، فان رئيس محكمة الحسابات ألكسي كودرين اعتبر الخميس ان قطاع الصحة الروسي "يعاني من نقص كبير في التمويل حتى في إطار عمله المعتاد".

ودعا كودرين، وهو من الأصوات المنتقدة ضمن النخبة الروسية، أيضا الى "إعادة هيكلة جدية" للقطاع وخصوصا في المناطق حيث لا تملك المؤسسات تجهيزات حديثة.



إحصائيات انتشار فيروس كورونا في روسيا

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