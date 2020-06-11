ضبط شخصين يتاجران في العملة بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: ألقى ضباط مباحث الأموال العامة، القبض على شخصين؛ لاتهامهما بالإتجار في العملة بمنطقة العجوزة. أكدت التحريات اتجار عامل بإحدى شركات الصرافة وعاطل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما بالعجوزة حال تعاملهما خارج نطاق المصارف المعتمدة بأسعار السوق السوداء وبحوزتهما (5 آلاف دولار – 4 آلاف جنيه مصري – هاتف محمول). وتبين أن الهاتف يحوي رسائل نصية ومحادثات صوتية دالة على نشاطهما غير المشروع، وأقرا بنشاطهما في التعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق المصارف المعتمدة بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

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