بالصور.. إجراء أول ولادة قيصرية لمصابة بكورونا بمستشفى عزل قها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

نجح فريق طبي، بمستشفى العزل بقها، في القليوبية، اليوم الخميس، في إجراء أول ولادة قيصرية لصيدلانية مصابة بكورونا، لتكون بذلك أول حالة ولادة داخل المستشفى منذ تخصيصها لاستقبال المصابين بالفيروس.

وقالت المستشفى، إن الفريق الطبي، ضم كل من الدكتور أحمد مصطفى متولي طبيب تخدير، والدكتور إسلام شمس أخصائي نساء وتوليد، والدكتور أحمد سامي نائب نساء، كما ضم طاقم التمريض دعاء رضا، وحنان فرحات.

وأكدت المستشفى، استقرار حالة الأم المصابة بفيروس كورونا، إلى جانب استقرار حالة المولدة وتدعى"مسك" ووضعها تحت الملاحظة لمتابعة مستجدات الحالة.