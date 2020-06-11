بسبب صفقة كمامات.. محافظ المنوفية يحيل مسئولين بالشباب والرياضة للنيابة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:

أحال اللواء ابراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، مسئولين بمديرية الشباب والرياضة للنيابة الإدارية، لمخالفتهم الإجراءات القانونية، وشروط الطرح والترسية، والموافقة على الشراء بالأمر المباشر، لعدد 3 آلاف كمامة قماش، وعدم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية، للحصول على الموافقات اللازمة.

كان محافظ المنوفية، قد كلف فريق من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام، بفحص ما ورد بشأن الكمامة القطنية، التي تحمل شعار وزارة الشباب والرياضة، ومن خلال الفحص تبين أنه بتاريخ 21 مايو 2020 ورد لمديرية الشباب والرياضة كتاب وزارة الشباب المتضمن تصنيع عدد 3 آلاف كمامة كمرحلة أولى باللون الأسود، وبالمواصفات الطبية المطلوبة، وتوزيعها على النحو الوارد بكتاب الوزارة.

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كما تبين اتخذ مديرية الشباب والرياضة الإجراءات اللازمة حيال شراء وتوريد وليس تصنيع 3 آلاف كمامة من أحد محلات بيع الملابس الرياضية بشبين الكوم، دون التنسيق مع مديرية الشئون الصحية للحصول على الموافقات اللازمة لمطابقتها للاشتراطات الصحية من عدم.

وكذا تبين استلام الكمامات وفحصها وإضافتها للمخازن دون إبداء أية ملاحظات وسداد كافة المستحقات لمحل بيع الملابس الرياضية، وكذا عدم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية.

وشدد محافظ المنوفية على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات، وإحالتها للجهات المختصة لمكافحة الفساد المالي والإداري، وأنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير وسيجري محاسبة المقصرين في كافة القطاعات.