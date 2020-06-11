وصول أكثر من 70 عراقيا عالقا برومانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - أ ش أ

وصلت طائرة قادمة من رومانيا إلى مطار البصرة الدولي، وعلى متنها أكثر من 70 مواطنا عراقيا عالقا من البصرة والمحافظات الأخرى.

وذكر عضو خلية الأزمة في البصرة حكيم المياحي - في تصريح نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم /الخميس/ - أن خلية الأزمة في البصرة وفرت كافة الإجراءات اللازمة لاستضافة العراقيين من البصرة والمحافظات الأخرى في منطقة الرميلة الشمالي، مشيراً إلى أنه بعد وصول الوافدين تم إجراء الفحوصات الطبية من قبل كوادر صحة البصرة الموجودين في داخل المطار.

وأوضح المياحي، أن هناك عجلات خصصتها خلية الأزمة لنقل الوافدين العراقيين من البصرة إلى المحافظات الأخرى بعد خضوعهم للإجراءات الصحية من قبل الكوادر الطبية.