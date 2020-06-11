تفريغ 4800 رأس ماشية وتداول 25 سفينة بموانئ بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس -القطاع الشمالي- استقبال ميناء غرب بورسعيد السفينة TRANSPORTER وتحمل علم بنما، لتفريغ 4800 رأس ماشية بالميناء.
وأضافت في بيان لها، أن إجمالي حركة السفن اليوم بلغت 25 ، منهم 12 بميناء شرق بورسعيد، و13 بميناء غرب بورسعيد.
وأكدت الهيئة، أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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