وصول 123 ألف طن بضائع استراتيجية لميناء الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:
سجل ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والبضائع والحاويات، إذ بلغ إجمالي السفن المتواجدة على الأرصفة 33 سفينة تحمل سلع وبضائع استراتيجية.
وصرح رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، بأن البضائع الواردة من الخارج تقدر بـ 123 ألف طن، وتشمل حاويات ومواد بترولية وقمح وبضائع عامة.
ولفت الغندور، إلى أن حجم البضائع الصادرة إلى الخارج يقدر بـ 18 ألف و721 طن، فضلًا عن دخول وخروج 13 ألف شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وفي سياق متصل، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الشركات والعاملين بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، لحماية أنفسهم والآخرين من فيروس كورونا المستجد.
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