أعلنت اللجنة الصحية الوطنية في الصين تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها لأشخاص وافدين من الخارج، وذلك بعد توقف نقل العدوى بهذا الفيروس في داخل البر الصيني. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن اللجنة Advertisements أن هناك أربعة من بين تلك الحالات لم تظهر عليهم أعراض مرضية. أن هناك أربعة من بين تلك الحالات لم تظهر عليهم أعراض مرضية. وهناك 129 حالة إصابة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض تحت الملاحظة الطبية. وسجلت الصين 83 ألفا و57 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن، وبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 4634 حالة. ويذكر أن أول بؤرة ظهر فيها هذا الفيروس المستجد في ديسمبر الماضي كان في مدينة ووهان الصينية في وسط البلاد، ومنها أخذ يوسع انتشاره إلى كافة بلدان العالم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.