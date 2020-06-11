قرقاش: سراب الحسم العسكري الذي تريده أنقرة يطيل معاناة الليبيين

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم الخميس، إن المبادرة المصرية بشأن ليبيا أضحت في صلب العمل السياسي العربي والدولي لإعادة الاستقرارإلى هذا البلد وفقا لموقع روسيا اليوم.
وكتب قرقاش في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" أن بلاده
وشدد قرقاش على أن "سراب الحسم العسكري الذي تريده أنقرة يطيل معاناة الليبيين، ويخالف الإجماع الدولي".
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