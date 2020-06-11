حادث مروع في الأردن نتيجة تصادم 8 سيارات

وقع صباح اليوم الخميس، حادث مروع بين 8 سيارات في منطقة ضبعة على الطريق الصحراوي المؤدي إلى الجنوب في الأردن وفقا لموقع روسيا اليوم. روسيا اليوم. Advertisements وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الحادث خلف 3 وفيات و20 إصابة، واحدة منها بليغة. بليغة. وأضاف الناطق أن فرق الإسعاف والانقاذ من دفاع مدني مادبا، أجلت المتوفين وقامت بإسعاف المصابين إلى أقرب مستشفى، فيما باشرت لجنة فنية من إدارة السير التحقيق المروري بالحادث لتحديد أسبابه.

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