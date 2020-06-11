وقع صباح اليوم الخميس، حادث مروع بين 8 سيارات في منطقة ضبعة على الطريق الصحراوي المؤدي إلى الجنوب في الأردن وفقا لموقعروسيا اليوم.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الحادث خلف 3 وفيات و20 إصابة، واحدة منهابليغة.
وأضاف الناطق أن فرق الإسعاف والانقاذ من دفاع مدني مادبا، أجلت المتوفين وقامت بإسعاف المصابين إلى أقرب مستشفى، فيما باشرت لجنة فنية من إدارة السير التحقيق المروري بالحادث لتحديد أسبابه.
كانت هذه تفاصيل خبر حادث مروع في الأردن نتيجة تصادم 8 سيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.