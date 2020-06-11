"الصحة" السعودية تشدد على مرضى الكلى باتباع الإجراءات الاحترازاية

وجهت وزارة الصحة السعودية نداءا للمُصابين بأمراض الكلى إلى ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية المُحددة للفئات الأكثر خطورة؛ كونهم إحدى الفئات المعرضة للخطر عند الإصابة بفيروس "كورونا".

ووجهت الوزارة نصيحة عامة للأشخاص الأكثر عرضة بالبقاء في

المنزل في جميع الأوقات، وتجنب أي اتصال وجهاً لوجه مع الآخرين

وتضمنت الاحترازات التي نصحت بها الوزارة للفئات الأكثر خطورة وبينهم مرضى الكلى، الابتعاد عن التجمعات، وتجنب

الاتصال بشخص يعاني أعراض فيروس كورونا، وغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار واستخدام معقم لليدين بعد العطس أو السعال وقبل طهي الطعام أو تناوله.

وشملت النصائح، تجنب لمس العينين والأنف والفم بأيدٍ غير مغسولة، واستخدم التطبيقات لطلب الاحتياجات من غذاء ودواء، واستخدم التطبيقات لتوصيل الوصفات الطبية.

