باكستات.. ارتفاع إصابات كورونا لـ 119 ألفا و536 والوفيات إلى 2356

أكدت السلطات الباكستانية اليوم الخميس، تسجيل 101 حالة وفاة جديدة ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال يوم واحد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات في البلاد إلى 2356 شخصا، بحسب ما ذكرتهصحيفة "ذا نيشن" الاخبارية ال باكستانية.
وأفادت الصحيفة بارتفاع عدد حالات الإصابة في البلاد خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية إلى 119536 حالة، بعد تسجيل5834 إصابة جديدة، بحسب أحدث أرقام المركز الوطني للقيادة والعمليات.
وقد أجرت باكستان حتى الآن 780825 فحصا للفيروس، منهم 26573 فحصا خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقد تعافى 38391 مريضا بالفيروس في البلاد، فيما لا يزال هناك كثيرون في حالة حرجة.
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