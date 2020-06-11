مسئول إيطالي يكشف موعد ظهور لقاح أوروبي ضد الفيروس التاجي

صرّح مسئول إيطالي بأن أوروبا تتقدم كثيرًا على الولايات المتحدة في مجال تطوير لقاح ضد الفيروس التاجي الجديد، وحدّد موعدًا لإنتاج الجرعات الأولى، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
ونقلت وكالة أنباء "نوفا" عن مستشاروزارة الصحة الإيطالية، والتر ريتشياردي قوله إن "اللقاح الأكثر تقدمًا هو اللقاح الذي تم تطويره في أوكسفورد بالتعاون مع شركة إيطالية"، مشيرًا إلى أن إيطاليا مستعدة لإنتاج اللقاح.
وكشف المسئول الإيطالي عن طموح بلاده في هذا المجال، مشيرًا إلى أنها تخطط لتكون من بين الدول الرائدة، مضيفًا أن الأمور إذا سارت على ما يرام، "يمكننا الحصول على الجرعات الأولى قرب نهاية العام حتى بالنسبة للإيطاليين".
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