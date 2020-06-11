أعلنت السلطات الصحية الروسية، الخميس، تسجيل 174 حالة وفاة و8779 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد موقع "روسيا اليوم" الإلكتروني، بأن الحصيلة الجديدة ترفع إجمالي حصيلة الوفيات المسجلة في البلاد إلى 6532 حالة، وإجمالي حصيلة الاصابات إلى 502,436 حالة. حصيلة الوفيات المسجلة في البلاد إلى 6532 حالة، وإجمالي حصيلة الاصابات إلى 502,436 حالة.

من ناحية أخرى، نقل موقع "روسيا اليوم" عن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا، أنه قد تم تسجيل 53 حالة وفاة من بين وفيات الفيروس الجديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، في موسكو، التي كانت قد بدأت في 9 يونيو الجاري في رفع القيود المفروضة لمنع انتشار كورونا. العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا، أنه قد تم تسجيل 53 حالة وفاة من بين وفيات الفيروس الجديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، في موسكو، التي كانت قد بدأت في 9 يونيو الجاري في رفع القيود المفروضة لمنع انتشار كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا: 174 وفاة خلال 24 ساعة.. والإصابات تتخطى 500 ألف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.