تسبب فيروس كورونا بإغلاق إحدى المقاهي في حلب بسبب مخالفته لإجراءات التصدي للفيروس، وهو أول مقهى تطلق بحقه قرارات الإغلاق منذ السماح بإعادة افتتاح المنشآت السياحية قبل أسبوع.
وقضى قرار محافظ حلب، حسين دياب، والذي صدر اليوم الأربعاء، بإغلاق منشأة صالة شاي "ع البال" والكائنة في محلة الموكامبو مقابل مدرجات نادي الاتحاد، وحتى إشعار آخر، وذلكبسبب مخالفة تعليمات الفريق الحكومي.
و فيما يخص إجراءات التصدي لفيروس كورونا المستجد، ومخالفة تعليمات وزارة السياحة الواردة بالقرار 152، القاضي بالسماح بافتتاح المنشآت السياحية شريطة عدم تقديم الأراكيل والالتزام بالمرسوم 62 بمنع التدخين في الصالات المغلقة.
كانت هذه تفاصيل خبر سوريا.. إغلاق أول مقهى بسبب كورونا بعد قرار السماح بفتح المنشآت السياحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.