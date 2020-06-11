كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 12:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الهند ترفض منح تأشيرات للجنة الأمريكية بشأن الحرية الدينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت السلطات في الهند طلب سفر لأعضاء لجنة حكومية أمريكية تسعى لمراجعة حريتها الدينية، قائلة، إن مثل هذه الوكالات الأجنبية ليس لها مكانة لتقييم الحقوق الدستورية للمواطنين.

وقال وزير الخارجية الهندي، صبراهيمانيام جايشانكار، إن الحكومة رفضت بشدة استطلاعات اللجنة التي لم يكن لديها سوى القليل من المعرفة بحقوق المواطنين الهنود، واصفة إياها بأنها متحيزة ومغرضة، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف لأحد المشرعين من مجموعة مودي الحاكمة في خطاب 1 يونيو: "لقد رفضنا أيضًا منح تأشيرات لفرق اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية التي سعت لزيارة الهند فيما يتعلق بقضايا تتعلق بالحرية الدينية".

وأوضح، أن هذه الخطوة اتخذت لأن الحكومة لا ترى أي أسباب لكي تقوم كيان أجنبي مثل اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية بإعلان حقوق المواطنين الهنود المحمية دستوريا.

كما قال "جايشانكار"، أن الهند لن تقبل أي تدخل أو حكم أجنبي في الأمور المتعلقة بسيادتها.

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راجعت وكالة "رويترز" نسخة من الرسالة الموجهة إلى نيشكانت دوبي، النائب الذي أثار مسألة تقرير اللجنة في البرلمان.

أحالت السفارة الأمريكية في نيودلهي جميع الاستفسارات إلى اللجنة التي مقرها واشنطن العاصمة، والتي لم تكن متاحة على الفور للرد.

منذ توليها السلطة عام 2014، واجهت الحكومة الهندية انتقادات للهجمات على المسلمين، ودعت اللجنة إلى تسمية أكبر ديمقراطية في العالم بأنها "بلد يثير القلق بشكل خاص"، إلى جانب الصين وإيران وروسيا وسوريا.

وجاءت دعوة اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، في تقرير أبريل، الذي حث على فرض عقوبات على المسؤولين في حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بعد أن استبعدت الأقلية المسلمة من قانون الجنسية الجديد.

اللجنة هي هيئة استشارية حكومية أمريكية من الحزبين تراقب الحرية الدينية في الخارج وتقدم توصيات سياسية إلى الرئيس ووزيرة الخارجية والكونغرس. ومع ذلك، هذه ليست ملزمة.