كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 12:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تؤكد على أهمية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين اليونان وإيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الخميس، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين اليونان وإيطاليا تعد خطوة مهمة للحد من أنشطة تهريب البشر والهجرة غير الشرعية في شرق المتوسط، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق من اليوم، وقعت إيطاليا واليونان على اتفاق بشأن الحدود البحرية يقيم منطقة اقتصادية حصرية بين البلدين، ويحل مشاكل عالقة بشأن حقوق الصيد في البحر الأيوني.

ويأتي الاتفاق الذي وقع خلال زيارة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى أثينا، عقب توتر دام لمدى أشهر في منطقة شرق البحر المتوسط بسبب نزاعات على الموارد الطبيعية؛ حيث نشبت مواجهة دبلوماسية معقدة بين تركيا واليونان وقبرص، ولم تتوفر بعد تفاصيل عن الاتفاق، الذي يمدد اتفاقا أبرم عام 1977 بين البلدين بشأن الجرف القاري في البحر الأيوني.