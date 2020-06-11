كتب هاني نصر العربي في الخميس 11 يونيو 2020 12:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تايوان تستعد للترحيب بالأهالي الفارين من الاحتجاجات في هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد تايوان للترحيب بالأهالي الفارين من الاحتجاجات في إقليم هونج كونج بينما تشدد الصين قبضتها، لكن الجزيرة لديها خبرة قليلة في التعامل مع اللاجئين وهي تسعى جاهدة للاستعداد ومنع أي جواسيس صينيين قد يحاولون الانضمام إلى التدفق.

ويقول مسؤولون، إن تايوان، ولعقود من الزمان، حذرة من البر الرئيسي مثل العديد من المستعمرات البريطانية السابقة في هونج كونج، تعمل على خطة إغاثة إنسانية للوافدين المتوقعين، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال مسؤول حكومي كبير مطلع على تفكير الرئيس لوكالة "رويترز": "لا شك في أن هونج كونج أولوية بالنسبة لتساي"، مضيفًا، أن الإدارة تخصص موارد للتعامل مع أهالي هونج كونج.

وقال شخص آخر لديه معرفة مباشرة بالاستعدادات، إن الخطة ستشمل علاوة شهرية للعيش والإيجار والمأوى لأولئك الذين لا يستطيعون العثور على سكن.

اكتسبت الاحتجاجات المناهضة للحكومة على مدار العام في هونج كونج تعاطفًا واسع النطاق في تايوان الديمقراطية والمطالبة بالصين، والتي رحبت بأولئك الذين قدموا بالفعل وتتوقع المزيد.

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أصبحت رئيسة تايوان، تساي إنج-ون، الشهر الماضي أول زعيم حكومي في أي مكان يتعهد باتخاذ تدابير لمساعدة أهالي هونج كونج الذين يغادرون بسبب ما يرونه تشديد الضوابط الصينية، بما في ذلك تشريع الأمن القومي الذي تم إدخاله حديثًا، مما يخنق تطلعاتهم الديمقراطية.

وتنفي الصين خنق حريات هونج كونج ونددت بعرض "تساي".

من السابق لأوانه قياس عدد الذين قد يأتون ولكن تايوان لا تتوقع أن يكون الرقم أكثر من آلاف الأشخاص الذين قدموا من فيتنام منذ منتصف السبعينيات، ومعظمهم يفرون من الاستيلاء الشيوعي على ما كانت تدعمه فيتنام الجنوبية المدعومة من الولايات المتحدة.

وقال شيه يي-شيانج، من جمعية تايوان لحقوق الإنسان، إن حوالي 200 شخص من هونج كونج فروا إلى تايوان منذ اندلاع الاحتجاجات العام الماضي وحصل حوالي 10٪ على تأشيرات بموجب قانون يحمي سكان هونج كونج المعرضين للخطر لأسباب سياسية.

في الوقت الحالي، على أي شخص يفكر في اتخاذ هذه الخطوة الانتظار لأن تايوان منعت سكان هونج كونج كجزء من جهودها لمنع فيروس التاجي الجديد، لكن "شيه" يتوقع أن يقفز الرقم بمجرد رفع الحظر.