البررفيسور منصف السلاوي يطل على المغاربة عبر “رشيد شو” غدا الجمعة

يحل البروفيسور المغربي، منصف السلاوي، المكلف من من طرف الرئيس الأمريكي، بترأس فريق البحث عن لقاح كورونا، غدا الجمعة، ضيفا على برنامج “رشيد شو” على القناة الثانية.

وأعلن منشط البرنامج رشيد العلالي أن ضيف حلقة، الأسبوع الجاري، من النسخة الاستثنائية لـ”رشيد شو” ، والمعنونة بـ”رشيد شو من الدار”، هو العالم المغربي منصف السلاوي، الذي أصبح اسمه في زمن كورونا أشهر من نار على علم.

وأصبح البروفيسور المغربي، منصف السلاوي، خلال الفترة الماضية، حديث الجميع، بعدما قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تكليفه بقيادة فريق أمريكي للبحث عن علاج لفيروس كورونا المستجد.

وقال السلاوي أمام العالم في مؤثمر تعينه: “أشعر بثقة أكبر من قدرتنا على توفير ملايين الجرعات من اللقاح المضاد للفيروس بحلول نهاية 2020″، مضيفاً “سنركز على تسريع عملية إنتاج الأدوية في هذه الفترة”، ما دفع الرئيس الأمريكي إلى الإشارة إلى البروفيسور المغربي خلال حديثه بعلامة “كفء”.