التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بكورونا في المغرب.. 25 حالة موزعة على 5 جهات- تفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الخميس، حصيلة جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، التي همت 5 جهات من المملكة، فيما لم تسجل 7 جهات الباقية أية حالات جديدة.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة الـ25، على 10 حالات، سجلت في جهة مراكش آسفي، و7 حالات جديدة في جهة الدارالبيضاء – سطات، و5 حالات في جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وحالتان في جهة فاس – مكناس، وحالة واحدة في جهة الرباط – سلا – القنيطرة.

وبذلك يكون عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المغرب ارتفع، منذ بداية الأزمة، إلى 8533 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم. موزعة بين: الدارالبيضاء – سطات 2875 حالة، ومراكش – أسفي 1536 حالة، وطنجة – تطوان – الحسيمة 1248حالة، وفاس – مكناس 1033 حالة، والرباط – سلا – القنيطرة 786 حالة، ودرعة – تافيلالت 586 حالة، والشرق 196، ةبني ملال – خنيفرة 127، وسوس – ماسة 90، وكلميم – واد نون 46، والداخلة – وادي الذهب 5 حالات، والعيون – الساقية الحمراء 5، مع الإشارة إلى أن عددا من الجهات لم تعد فيها أية حالة نشطة.

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واستقر عدد الوفيات في 211 حالة، بعد عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة، خلال الـ16 ساعة الماضية، فيما أكدت وزارة الصحة أن عدد حالات الشفاء من كورونا ارتفع إلى 7570 حالة، بعد تسجيل 5 حالات شفاء جديدة.

وأجرت المختبرات الوطنية خلال 16 ساعة الأخيرة ما مجموعه 8299 تحليلا، كشف عن استبعاد 8274 حالة، ووفقا لهذه الحصيلة فقد سجل ارتفاع بعدد الحالات النشطة لتصل إلى 752 حالة، جلها في مدن الدار البيضاء، ومراكش، وطنجة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات، والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.