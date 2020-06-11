تعود دفعة من المغاربة العالقين في إسبانيا يوم غد الجمعة، تفعيلا لقرار فتح الحدود في وجه المغاربة العالقين في الجارة الشمالية للمغرب، نتيجة التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد.
وكشف مصدر جيد الإطلاع، في حديثه مع “اليوم 24″، أن المغاربة العالقين سيخضعون لفحوصات الكشف عن فيروس “كورونا” المستجد بالمطار، على أساس أن يتم نقلهم على مثن حافلات إلى فنادق العاصمة الرباط للخضوع للحجر الصحي.
وحطت 3 طائرات بمطار سانية الرمل بمدينة تطوان، أمس الأربعاء، قادمة من الجنوب الإسباني، وبعد إخضاع العائدين لفحوصات الكشف عن فيروس “كورونا”، تم توزيعهم على مجموعة من الفنادق بمدينة تطوان، قصد إخضاعهم للحجر الصحي لمدة 9 أيام، في وقت حطت فيه 3 طائرات بمطار المسيرة بأكادير، يوم أول أمس، قادمة من الجنوب الإسباني.
كانت هذه تفاصيل خبر التحاليل في المطار والحجر في فنادق الرباط.. طائرة “تقل” عالقين في مدريد غدا الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.