التحاليل في المطار والحجر في فنادق الرباط.. طائرة “تقل” عالقين في مدريد غدا الجمعة

تعود دفعة من المغاربة العالقين في إسبانيا يوم غد الجمعة، تفعيلا لقرار فتح الحدود في وجه المغاربة العالقين في الجارة الشمالية للمغرب، نتيجة التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وكشف مصدر جيد الإطلاع، في حديثه مع “اليوم 24″، أن المغاربة العالقين سيخضعون لفحوصات الكشف عن فيروس “كورونا” المستجد بالمطار، على أساس أن يتم نقلهم على مثن حافلات إلى فنادق العاصمة الرباط للخضوع للحجر الصحي.

وحطت 3 طائرات بمطار سانية الرمل بمدينة تطوان، أمس الأربعاء، قادمة من الجنوب الإسباني، وبعد إخضاع العائدين لفحوصات الكشف عن فيروس “كورونا”، تم توزيعهم على مجموعة من الفنادق بمدينة تطوان، قصد إخضاعهم للحجر الصحي لمدة 9 أيام، في وقت حطت فيه 3 طائرات بمطار المسيرة بأكادير، يوم أول أمس، قادمة من الجنوب الإسباني.