طقس الخميس.. سحب منخفضة مع طقس حار بالجنوب

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية خلال الصباح والليل فوق سواحل وسهول الأطلسي الشمالية والوسطى.

وسيلاحظ انتشار سحب مدارية فوق أقصى جنوب المملكة، فضلا عن ظهور بعض السحب الركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط مرفوقة بقطرات مطرية متفرقة، فيما ستبقى الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة.

وسيكون الطقس حارا نسبيا بأقصى كل من جنوب وجنوب شرق البلاد، هذا مع هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي للمملكة، كما ستصبح السماء غائمة ليلا بمنطقة طنجة والريف الغربي حيث الفرصة مهيأة لاحتمال نزول قطرات مطرية أو أمطار ضعيفة.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما، وستهب من القطاع الشمالي بالمنطقة الشرقية، وضعيفة إلى معتدلة من الجنوب وأحيانا من الغرب بالجنوب الشرقي، بينما ستهب شمالية وأحيانا غربية بباقي المناطق الأخرى.

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وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و25 درجة بأقصى الجنوب، وما بين 14 و 19 درجة عموما بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 20 و 25 درجة بالمرتفعات وبالسواحل، وما بين 25 و30 درجة بالسايس وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، وما بين 30 و 35 درجة بالمنطقة الشرقية والسهول الواقعة غرب الأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 35 و 40 درجة بأقصى كل من جنوب وجنوب شرق المملكة.

وسيكون البحر هائجا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وعلى طول الساحل الأطلسي.