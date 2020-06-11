جولة استفزازية للمستوطنين في النقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نظمت جمعية "رغافيم" اليوم الخميس، جولة ميدانية استفزازية برفقة الكتلة البرلمانية لتحالف أحزاب اليمين المتطرف "يمينا"، في المناطق العربية في النقب.

ودعت الجمعية اليمينية المتطرفة إلى الجولة بحجة "الاطلاع على ما يحدث في النقب، في مسألة الجريمة البدوية المتمثلة بالاستيلاء على أرضي الدولة"، في إشارة إلى القرى البدوية العربية مسلوبة الاعتراف في النقب.

وخلال الجولة التي يشارك فيها الوزيران السابقان، نفتالي بينيت وأييليت شاكيد، اقتحم ناشطو اليمين بحماية العشرات من عناصر أجهزة الأمن الإسرائيلية قرية اللقية.

وأقام ناشطو اليمين نقطة مراقبة في محيط بلدة اللقية التي تقع شمال مدينة بئر السبع، وذلك بحماية قوات خاصة من جهاز الشرطة، بالإضافة إلى الحراس الشخصيين لأعضاء الكنيست.

ودعت الجمعية اليمينية المتطرفة إلى الجولة بحجة "الاطلاع على ما يحدث في النقب، في مسألة الجريمة البدوية المتمثلة بالاستيلاء على أرضي الدولة"، في إشارة إلى القرى البدوية العربية مسلوبة الاعتراف في النقب.

وبحضور العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية، حرض أعضاء الكنيست عن "يمينا" على عرب النقب، واتهموهم بـ"سرقة الأراضي وممارسة الإجرام وعدم الانصياع للقانون".

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وتزامنت الجولة مع اقتحامات نفذتها قوات الهدم الإسرائيلية لقرى بدوية عربية مسلوبة الاعتراف في النقب من بينها قرية العراقيب وبير هداج، فيما هدمت السلطات مبنى في قرية خربة الوطن المهددة بالتجريف والتهجير.

وحاول ناشطون من أهالي النقب، بمشاركة النائبين العربيين السابقين في الكنيست، جمعة الزبارقة وطلب الصانع، التصدي لجولة اليمين الاستفزازية في النقب.

وتعرض الناشطون لاستفزازات من عناصر الشرطة ولشائم عنصرية من مستوطني "رغافيم" وكتلة "يمينا". وفي هذا السياق، قال الزبارقة في حديث لـ"عرب 48": "دعت جمعية رغافيم العنصرية كتلة ‘يمينا‘ لجولة في النقب بحضور الإعلام الإسرائيلي لبث سمومهم والتحريض على عرب النقب".

وقال الزبارقة "يدعي العنصريون أن عرب النقب يعيشون بشكل غير قانوني ويسرقون الأرضي والحقيقة أن 14 من أصل 15 عضو هيئة إدارية في حمعية رغافيم يعيشون في منازل غير قانونية (مستوطنات غير شرعية) وعضو الكنيست بتسلئيل سموترتش، المدير السابق للجمعية، يعيش في منزل غير قانوني في مستوطنة 'كدوميم'، بعد أن استولى على أرض بملكية خاصة لفلسطينيين".

وختم الزبارقة بالقول: "المطلوب التواجد والتصدي للتحريض. الحملة شرسة وتطال كل قرى النقب".

يشار إلى أن جمعية رغافيم" هي جمعية يمينية متطرفة، تلاحق الفلسطينيين في مناطق 48 و67، وخاصة في مجال الأراضي والبناء، وتحث السلطات الإسرائيلية، على استصدار أوامر هدم بيوت عربية، بحجة البناء غير المرخص، ويبرز نشاط هذه الحركة العنصرية في منطقتي النقب والمثلث.