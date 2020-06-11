جريمة قتل حنان البحيري: السجن مدى الحياة لابن عمها وإدانة عميها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صادقت المحكمة المركزية في بئر السبع، على صفقة ادعاء، تضمنت إدانة ثلاثة أبناء عائلة واحدة بتهمة قتل المرحومة حنان البحيري (19 عاما) من قرية اللقية في منطقة النقب.

وذكرت النيابة العامة أن المحكمة قبلت صفقة الادعاء وأدانت محمد البحيري، ابن عم الضحية، بقتل حنان البحيري في أيار/ مايو 2017 في قرية اللقية، على خلفية ما تسمى "شرف العائلة"، وأدين بجريمة القتل وإخفاء الأدلة.

وفرضت المحكمة على المدان باقتراف الجريمة بالسجن المؤبد، فيما أدانت والده يونس وشقيقه صقر بالمساعدة في جريمة القتل، وفرضت عليهما السجن الفعلي لمدة 10 أعوام. وجرى تحويل مبلغ 300 ألف شيكل في خزينة المحكمة، كتعويض لعائلة القتيلة، وذلك كجزء من صفقة الادعاء.

ووفقا للنيابة "اعترف المدانون الثلاثة بجريمة القتل، وقالوا إن قتلها جاء لشكهم بها بأنها تمس بشرف العائلة، إذ قاموا بخطفها يوم 3 أيار/ مايو 2017 إلى منطقة مجاورة لبيتهم في اللقية، وقام محمد بقتلها، فيما قام يونس وصقر بمساعدته، إذ تواجدا في المكان ساعة اقتراف الجريمة، وأمنا المكان ليمنحا الثقة له بتنفيذ الجريمة".

ويُستدل من لائحة الاتهام المعدلة بأنهم "قاموا بإخفاء الجثة لكي لا يتم العثور عليها، إذ قاموا بإدخال جثة حنان إلى برميل ومعها أغراضها الشخصية، وسكبوا عليها مادة البنزين وأضرموا النار في جثتها لمنع الكشف عن هويتها. وبعد ساعتين قاموا بجمع بقايا الجثة ودفنوها في بئر عميق خارج منزل محمد، لمنع العثور عليها".