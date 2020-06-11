شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن شفاء 849 حالة جديدة من كورونا والان مع التفاصيل

الخميس 11 يونيو 2020 أعلنت الكويت اليوم الخميس أن إجمالي عدد حالات الشفاء من مرض فيروس كورونا في البلاد بلغ 24137 حالة بعد تعافي 849 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

Advertisements قالت وزارة الصحة الكويتية - في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية " كونا"، إنه تم التأكد من شفاء تلك الحالات بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والقيام بالخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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