شكرا لقرائتكم خبر عن 80 رحلة طيران من دبي تنقل 14.3 ألف هندي لبلادهم والان مع التفاصيل

الخميس 11 يونيو 2020 قالت القنصلية الهندية في دبي، إنه تم تنظيم 80 رحلة طيران ضمن برنامج رحلات العودة للهنود العالقين في دبي والراغبين في العودة إلى وطنهم، حيث نقلت 14300 راكباً هندياً وذلك حتى الثامن من يونيو الجاري.

وأضافت القنصلية الهندية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "توتير"، أنه من المقرر أن تستمر المرحلة الثالثة من برنامج العودة حتي 30 من يونيو الجاري.

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