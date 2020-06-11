شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. التميمي يوجه بزيادة السعة السريرية لمركز الحميات بمستشفى عيديد والان مع التفاصيل

الخميس 11 يونيو 2020 وجه وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي ،بزيادة السعة السريرية بمركز الحميات بمستشفى عيديد بمديرية تريم.

ودعا وكيل المحافظة المساعد خلال زيارته ،اليوم، للمركز ومعه مدير عام مديرية تريم خالد هويدي ومدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت الدكتور عبدالله باجهام ، منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ورجال الخير للمساهمة في توفير احتياجات المركز الضرورية والعاجلة ومساندة السلطات المحلية في ظل هذه الفترة الحرجة..مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها الكادر الطبي والعاملين بالمركز لخدمة المواطنين.

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